Ajker Patrika
এনজিও

২ কর্মী নেবে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৯ মার্চ ২০২৬, ১২: ৩৯
২ কর্মী নেবে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইজিন প্রমোশন অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রবিবার (৮ মার্চ) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইজিন প্রমোশন অফিসার।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সমাজকর্ম/সামাজিক বিজ্ঞান/কলা/মানবিক/জনস্বাস্থ্য অথবা অন্য যেকোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। অভিজ্ঞ নারী প্রার্থীদের জন্য এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রহণযোগ্য।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিএনজিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

‘জ্বালানি সাশ্রয়ে’ সোমবার থেকেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি শুরু

‘জ্বালানি সাশ্রয়ে’ সোমবার থেকেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

সম্পর্কিত

২ কর্মী নেবে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, নেই বয়সসীমা

২ কর্মী নেবে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, নেই বয়সসীমা

গ্রন্থকেন্দ্রের ৫ পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৯

গ্রন্থকেন্দ্রের ৫ পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৯

ম্যানেজার পদে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়

ম্যানেজার পদে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়

সেলস বিভাগে কর্মী নেবে আরএফএল, পদ ২০

সেলস বিভাগে কর্মী নেবে আরএফএল, পদ ২০