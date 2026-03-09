২ কর্মী নেবে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইজিন প্রমোশন অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রবিবার (৮ মার্চ) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইজিন প্রমোশন অফিসার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সমাজকর্ম/সামাজিক বিজ্ঞান/কলা/মানবিক/জনস্বাস্থ্য অথবা অন্য যেকোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। অভিজ্ঞ নারী প্রার্থীদের জন্য এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রহণযোগ্য।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
