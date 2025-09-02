Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাছাই পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাছাই পরীক্ষার সূচি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ২৭তম ব্যাচ (পুরুষ) সিপাই পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বরে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিষ্ঠানটির ২৭তম ব্যাচ (পুরুষ) সিপাই রিক্রুটমেন্টের সদস্য-সচিব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনকারী বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী ও রংপুর জেলার প্রার্থীদের পরীক্ষা ৩ সেপ্টেম্বর এবং ফরিদপুর, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, যশোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও জেলার প্রার্থীদের পরীক্ষা ৪ সেপ্টেম্বর গাজীপুরে আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনলাইন আবেদনপত্র ও প্রবেশপত্র, কলম, পেনসিল, স্কেল ও ক্লিপবোর্ড সঙ্গে আনতে হবে।

এ ছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল/সাময়িক সনদপত্রের ফটোকপি, ৬ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি, নাগরিকত্বের সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সত্যায়িত করে আনতে হবে।

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাছাই পরীক্ষার সূচি

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাছাই পরীক্ষার সূচি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনে চাকরির সুযোগ

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনে চাকরির সুযোগ

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯