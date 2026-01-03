Ajker Patrika
ক্যারিয়ার পরামর্শ

২০২৬ সালে বেশি ইন্টারভিউ কল পাওয়ার কৌশল

ক্যারিয়ার ডেস্ক
আপডেট : ০৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০৮: ১৪
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বর্তমানে চাকরির বাজার অনেক প্রতিযোগিতামূলক। ২০২৫ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে একজন প্রার্থীকে মাত্র একটি ইন্টারভিউ পাওয়ার জন্য প্রায় ৪২টি আবেদন করতে হয়। এমনকি মাত্র ৩ শতাংশ প্রার্থীই ইন্টারভিউ কল পান। বাকিরা দীর্ঘ সময় চাকরির জন্য আবেদন করেও ইন্টারভিউর সুযোগ পান না।

কেন অনেক প্রার্থীর আবেদন স্তরে আটকে থাকে এবং কীভাবে ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানো যায়, তা নিয়ে থাকছে আজকের আয়োজন।

রিজিউমেতে জব টাইটেল মেলান

আপনার রিজিউমেতে পদের নাম চাকরির বিজ্ঞাপনে দেওয়া পদের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। এতে ইন্টারভিউ পাওয়ার সম্ভাবনা ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। অনেক প্রার্থী এ ছোট বিষয়টি উপেক্ষা করেন। উদাহরণ: যদি পদ হয় ‘অপারেশনস ম্যানেজার’, কিন্তু আপনার পূর্বের পদ ‘অপারেশনস লিড’, তবে রিজিউমেতে সামঞ্জস্য রেখে ‘অপারেশনস ম্যানেজার’ লিখুন। এটি মিথ্যা নয়, কারণ দায়িত্ব একই রকম।

কাস্টমাইজড কভার লেটার লিখুন

যাঁরা কভার লেটার জমা দেন, তাঁদের ইন্টারভিউ পাওয়ার হার ৩ গুণ বেশি। কভার লেটারে দেখায় আপনি আবেদন প্রক্রিয়ায় মনোযোগ দিয়েছেন এবং আপনার অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবেন। কম প্রতিযোগিতামূলক ইন্ডাস্ট্রিতে আবেদন করুনকিছু কর্মক্ষেত্রে চাকরিতে আবেদন কম পড়ে। সেখানে যোগ্য প্রার্থী হলে ইন্টারভিউ পাওয়া সহজ হয়। কাজেই কৌশলগতভাবে সেসব ক্ষেত্র লক্ষ্য করুন।

কৌশলগত নেটওয়ার্কিং

শূন্য পদের চাকরির তিনের এক অংশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়। বাকিটা আসে কর্মচারী সুপারিশ বা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। লিঙ্কডইন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কর্মচারীর রেফারেন্সে নিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা ১৮ গুণ বেশি। তাই সাম্প্রতিক পদোন্নতি পাওয়া ম্যানেজার ও এক্সিকিউটিভদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করুন। কোম্পানির লিঙ্কডইন পেজ ফলো করুন এবং নতুন নেতৃত্বের পদে নিয়োগ বা পদোন্নতি হলে লক্ষ্য রাখুন।

লিঙ্কডইন প্রোফাইল যুক্ত করুন

প্রতিটি রিজিউমের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনে লিঙ্কডইন ইউআরএল যুক্ত করুন। এটি দেখায় আপনি পেশাদার। মনে রাখবেন, আপনার প্রোফাইল সম্পূর্ণ, আপডেটেড এবং প্রফেশনাল হতে হবে।

প্রাসঙ্গিক স্কিল ও কিওয়ার্ড ব্যবহার করুন

রিজিউমেতে প্রাসঙ্গিক স্কিল ও কিওয়ার্ড থাকলে ইন্টারভিউ পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তবে অনেক প্রার্থীর রিজিউমেতে এগুলো অপর্যাপ্ত থাকে। যেমন হার্ড স্কিল ৬০ শতাংশ মিল; সফট স্কিল মাত্র ২৮ শতাংশ মিল; মেট্রিকস ব্যবহার করুন। আপনার কাজের ফলাফল পরিমাপযোগ্য সংখ্যা ও মেট্রিকসের মাধ্যমে দেখান। এটি প্রার্থীর দক্ষতা প্রমাণ করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়। গবেষণা অনুযায়ী, অনেক রিজিউমেতে মেট্রিকসের অভাব দেখা যায়। প্রতিটি দায়িত্বের বুলেট পয়েন্টে সংখ্যা ব্যবহার করুন।

ছোট পরিবর্তনগুলো, যেমন রিজিউমে জব টাইটেল মেলানো, কভার লেটার লেখা বা লিঙ্কডইন যুক্ত করা, ইন্টারভিউ সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে। ২০২৬ সালে আরও বেশি ইন্টারভিউ কল পেতে এ কৌশলগুলো অবশ্যই অনুসরণ করুন।

