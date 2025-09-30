Ajker Patrika
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনে ১২৭ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনে পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই নিয়োগে লক্ষ্মীপুর জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে লোকবল নেওয়া হবে। গত ২১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১২৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ।

পদ সংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: স্টোর কিপার।

পদ সংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদ সংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী।

পদ সংখ্যা: ১১৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: গাড়ী চালক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

