Ajker Patrika
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সরকারি

আজ আবেদন শেষ যেসব চাকরির

চাকরি ডেস্ক 
আজ আবেদন শেষ যেসব চাকরির

একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চলছে নিয়োগ কার্যক্রম। দুটি প্রতিষ্ঠানেরই আবেদনের শেষ সময় আজ ১২ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি ছাড়াই যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে চাকরি

জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৭টি ক্যাটাগরিতে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ থেকে। আবেদন করা যাবে আজ ১২ অক্টোবর বেলা ৩টা পর্যন্ত। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। কোনো প্রকার আবেদন ফি পরিশোধ করতে হবে না। আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

‘অফিসার’ নেবে আকিজ গ্রুপ

আকিজ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আজ ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের লিংক

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