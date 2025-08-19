কম্পিউটার কাউন্সিলে ৪ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিসিসির চার ধরনের শূন্য পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। প্রার্থীকে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিচিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: গাড়িচালক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,০০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ল্যাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
