চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ‘জুনিয়র স্টাফ নার্স’ পদে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
১৮ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) ওমর ফারুক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। এর আগে, ১৪ জানুয়ারি এ পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। মৌখিক পরীক্ষার বিষয়ে প্রার্থীদেরকে এসএমএস পাঠানো হবে। প্রার্থীরা চবকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্রে উল্লিখিত রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে ইন্টারভিউ কার্ড ডাউনলোড করবেন।
প্রার্থীদের অনুকূলে ডাকযোগে কোনো ইন্টারভিউ কার্ড পাঠানো হবে না। সব তথ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ভিজিট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রার্থীকে সব সনদের মূলকপি সঙ্গে আনতে হবে এবং একসেট সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে যথাসময়ে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
