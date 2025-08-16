অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বাছাই পরীক্ষা ২৯ আগস্ট

চাকরি ডেস্ক
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৯ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত সোমবার (১১ আগস্ট) প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) মো. রুহুল আমিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ১৩-২০ গ্রেড পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত ডিপিসির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পাঁচটি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা (এমসিকিউ) ২৯ আগস্ট (শুক্রবার) নির্ধারণ করা হয়েছে।
পদভিত্তিক পরীক্ষার সময়সূচি হলো: অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষা ২৯ আগস্ট সকাল ১০টায়; কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (হিসাব কোষ) পদের পরীক্ষা একই দিন বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষাকেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ওয়েবসাইট এবং প্রার্থীর মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৯ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত সোমবার (১১ আগস্ট) প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) মো. রুহুল আমিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ১৩-২০ গ্রেড পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত ডিপিসির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পাঁচটি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা (এমসিকিউ) ২৯ আগস্ট (শুক্রবার) নির্ধারণ করা হয়েছে।
পদভিত্তিক পরীক্ষার সময়সূচি হলো: অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষা ২৯ আগস্ট সকাল ১০টায়; কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (হিসাব কোষ) পদের পরীক্ষা একই দিন বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষাকেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ওয়েবসাইট এবং প্রার্থীর মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ডাটা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) একটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পদটি হলো: সাঁটলিপিকার (ব্যক্তিগত সহকারী)। একই সঙ্গে এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক, টাইপিং এবং শর্টহ্যান্ড পরীক্ষার সময়সূচিও প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে ‘ড্রাফটসম্যান’ (১০ম গ্রেড) পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। সংস্থাটির অ্যাডুকেশন লিড পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে