Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

২৩ কর্মী নেবে শিল্প মন্ত্রণালয়

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

মন্ত্রণালয়ে ৪ ধরনের শূন্য পদে ২৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৯ অক্টোবর। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৭টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭০ শব্দ এবং বাংলায় ৪৫ শব্দ ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ এবং বাংলায় ২৫ শব্দ।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতিসম্পন্ন।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১২টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৭ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগশিল্প মন্ত্রণালয়আবেদনচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

বিরল খনিজ ও তোষামোদের কূটনীতি: পাকিস্তান দেখাল কীভাবে ট্রাম্পের সঙ্গে ‘ডিল’ করতে হয়

ট্রাম্পকে ‘ম্যানেজ’ করতে তোষামোদের কূটনীতির অনন্য নজির দেখাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক

স্নাতক পাসেই সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

স্নাতক পাসেই সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

২৩ কর্মী নেবে শিল্প মন্ত্রণালয়

২৩ কর্মী নেবে শিল্প মন্ত্রণালয়

এসএমসিতে ২৫ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

এসএমসিতে ২৫ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন