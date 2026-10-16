আজ ডেডলাইন: মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতে নিয়োগ

আজ ডেডলাইন: মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতে নিয়োগ
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সাতটি ক্যাটাগরিতে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। পদের নাম ও সংখ্যা যথাক্রমে—প্রোগ্রামার ২টি, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ১টি, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ১টি, উপসহকারী পরিচালক ১টি, অফিস সহকারী কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ৪টি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ২টি ও অফিস সহায়ক ১টি। এই নিয়োগে এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আজ শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের লিংক