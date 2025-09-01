Ajker Patrika
প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ২০
ছবি: সংগৃহীত

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘প্রধান শিক্ষক’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ২ হাজার ১৬৯টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পিএসসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ক্রমিক নম্বর ও ইউনিট: ১২৯ ও ১১।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর নাম: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

পদের নাম: প্রধান শিক্ষক।

পদের সংখ্যা: ২,১৬৯টি (স্থায়ী পদ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএ অথবা তৃতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।

পরীক্ষার পদ্ধতি

এই নিয়োগের জন্য মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে, যার মধ্যে ৯০ নম্বর থাকবে লিখিত পরীক্ষায়। লিখিত পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি) থেকে প্রশ্ন করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় পাস করতে হলে সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

বয়সসীমা: ৩২ বছর।

বেতন: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা। প্রশিক্ষণবিহীন ১১,৩০০- ২৭,৩০০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আবেদন শুরু হওয়ার পর প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

