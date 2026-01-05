Ajker Patrika
ব্যাংক

অভিজ্ঞতা ছাড়াই মধুমতি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৫৫ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
অভিজ্ঞতা ছাড়াই মধুমতি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৫৫ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে এমবিএম/ এমবিএ/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার পরিচালনায় ভালো দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে

বেতন: ৫৫,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ব্যবসায়ী নেতাদের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিল বিএনপি

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার্থীরা

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

ফেরেশতারা যে ৫ ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন

ফেরেশতারা যে ৫ ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার্থীরা

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার্থীরা

সম্পর্কিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই মধুমতি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৫৫ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই মধুমতি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৫৫ হাজার টাকা

করপোরেট চাকরিতে প্রবেশের আগে যা জানা জরুরি

করপোরেট চাকরিতে প্রবেশের আগে যা জানা জরুরি

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার্থীরা

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার্থীরা

অফিসার নেবে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, আবেদন শেষ ৭ জানুয়ারি

অফিসার নেবে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, আবেদন শেষ ৭ জানুয়ারি