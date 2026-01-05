Ajker Patrika
বেসরকারি

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৫৪
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার, (মেকানিক্যাল, মেঘনা ফ্রেশ এলপিজি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)।

অভিজ্ঞতা: ৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

ফেরেশতারা যে ৫ ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন

ফেরেশতারা যে ৫ ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নেই বয়সসীমা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই মধুমতি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৫৫ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই মধুমতি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৫৫ হাজার টাকা

করপোরেট চাকরিতে প্রবেশের আগে যা জানা জরুরি

করপোরেট চাকরিতে প্রবেশের আগে যা জানা জরুরি

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা