কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বড় নিয়োগ, পদ ১৯১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩০ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৯১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৫ মার্চ থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: গ্রন্থাগারিক, ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), ১টি।
যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: এস্টিমেটর, ১টি।
যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফোরম্যান, ১টি।
যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: বৈজ্ঞানিক সহকারী, ৫৫টি।
যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর, ৩টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৮টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-হিসাবরক্ষক, ৫টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী, ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরকিপার কাম-অফিস সহকারী, ৪টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ভান্ডাররক্ষক, ৪টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পরিসংখ্যান সহকারী, ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিশিয়ান, ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: বুলডোজার ড্রাইভার, ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক, ১৭টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রাক্টর ড্রাইভার, ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: টিলার ড্রাইভার, ৭টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পাওয়ার টিলার ড্রাইভার, ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উ. পাম্প অপারেটর, ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমান।
বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পেইন্টার, ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমান।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ম্যাশন, ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্লাম্বার, ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট, ১৭টি।
যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: প্রিপেয়ারার, ২টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট, ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: রুম অ্যাটেনডেন্ট, ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: হ্যামারম্যান, ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: ট্রাক্টর মেট, ২টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক, ৩১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী, ১৭টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ এপ্রিল, ২০২৬; বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
