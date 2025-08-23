বিআইডব্লিউটিএর লিখিত পরীক্ষা ৬ সেপ্টেম্বর, প্রার্থী ৯৫৮

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) অর্থ পুলের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ৯৫৮ প্রার্থী অংশ নেবেন।
প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম পরিচালক (মানবসম্পদ) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো: নিম্নমান সহকারী, সময়রক্ষক ও সহকারী কোষাধ্যক্ষ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা আগামী ৬ সেপ্টেম্বর মিরপুর-২ নম্বরে অবস্থিত মিরপুর কলেজ কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের বিআইডব্লিউটিএর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নিজ নিজ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
গত ২১ আগস্ট প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। প্রার্থীরা প্রবেশপত্রটি লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময়ে এবং উত্তীর্ণ হলে মৌখিক পরীক্ষার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সময়ে অবশ্যই প্রদর্শন করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র প্রিন্ট/ প্রদান করার কোনো সুযোগ থাকবে না।
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) অর্থ পুলের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ৯৫৮ প্রার্থী অংশ নেবেন।
প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম পরিচালক (মানবসম্পদ) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো: নিম্নমান সহকারী, সময়রক্ষক ও সহকারী কোষাধ্যক্ষ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা আগামী ৬ সেপ্টেম্বর মিরপুর-২ নম্বরে অবস্থিত মিরপুর কলেজ কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের বিআইডব্লিউটিএর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নিজ নিজ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
গত ২১ আগস্ট প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। প্রার্থীরা প্রবেশপত্রটি লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময়ে এবং উত্তীর্ণ হলে মৌখিক পরীক্ষার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সময়ে অবশ্যই প্রদর্শন করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র প্রিন্ট/ প্রদান করার কোনো সুযোগ থাকবে না।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক (এনজিও)। সংস্থাটির মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম (প্রকল্প কর্মী) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল ২০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৮ মিনিট আগে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত ‘উপসহকারী প্রকৌশলী’ পদের বাছাই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে মোট ১০০ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘টেকনিশিয়ান (সিভিল)’ পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। করপোরেশন পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. জবদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে...১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান রেনেটা পিএলসি। দেশের অনেক তরুণ এখানে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখেন। ওষুধশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ১৩ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করছেন। রেনেটার মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান নিসবাত আনোয়ার...৩ ঘণ্টা আগে