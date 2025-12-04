প্রোডাকশন বিভাগে কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির প্রোডাকশন বিভাগে এক্সিকিউটিভ পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (প্রোডাকশন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফার্মেসিতে স্নাতকোত্তর (এম. ফার্ম) ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল দক্ষতা। ফার্মাসিউটিক্যালস সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর,তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: গাজীপুর (টঙ্গী)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, আর্ন লিভ এনক্যাশমেন্ট, লিভ ফেয়ার সহায়তা, লাভ বোনাস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, পিক অ্যান্ড ড্রপ সুবিধা, গ্রুপ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ভর্তুকিযুক্ত দুপুরের খাবারের সুবিধা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা’ পদে ৯০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত ১৯ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ৯০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড নম্বর থেকে সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি বাবদ ১৬৮ টাকা অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
বস্ত্র অধিদপ্তরের দুটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৩৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) আ ন ম তরিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দুটি পদ হলো: ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিস সহায়ক। এর মধ্যে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৬৮ এবং অফিস সহায়ক পদে মোট ২৭০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় সম্পর্কে বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের খুদে বার্তার মাধ্যমে প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে জানিয়ে দেওয়া হবে।
বস্ত্র অধিদপ্তরের দুটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৩৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) আ ন ম তরিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দুটি পদ হলো: ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিস সহায়ক। এর মধ্যে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৬৮ এবং অফিস সহায়ক পদে মোট ২৭০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় সম্পর্কে বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের খুদে বার্তার মাধ্যমে প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে জানিয়ে দেওয়া হবে।
চাকরি ডেস্ক
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সহকারী পরিচালক (এডি) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রায়হানা ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের এডি পদটি সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আওতাধীন।
এটি ৯ম গ্রেডের একটি পদ। এ পদটিতে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত প্রার্থীদের ৫ ডিসেম্বর (শুক্রবার) বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুসলিম মডার্ন একাডেমিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে ২২ নভেম্বর এডি পদের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২৪ নভেম্বর এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এতে ২৫টি পদের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষার জন্য মোট ১ হাজার ৩১৬ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
চাকরি ডেস্ক
খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের (খুলনা ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি অথবা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: রেভিনিউ সুপারভাইজার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। অফিস পরিচালনা ও তদারকি কাজে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান সহকারী, ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পাম্প অপারেটর, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব টেকনিশিয়ান, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে
ছয় বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে
পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ভান্ডাররক্ষক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৮০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত এক পাতার আবেদন ফরম স্বহস্তে পূরণ ও স্বাক্ষর করে ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা ভবন, ৭ নম্বর রুজভেল্ট জেটি ঘাট রোড (জোড়াগেট নিকটবর্তী), খালিশপুর, খুলনা’ বরাবর ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।
