৮০০ নার্স নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশের অন্যতম চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ৮০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ১৫ আগস্ট থেকে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত।
পদের বিবরণ
পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স
পদসংখ্যা: ৮০০
বেতন স্কেল: ১৬,০০০ - ৩৮,৬৪০ টাকা
আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: আবেদনকারীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি অথবা বিএসসি ইন নার্সিং ডিগ্রিধারী হতে হবে। সেই সাথে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্টার্ড হতে হবে।
বয়সসীমা: আবেদনকারীদের বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে পারবে।
আবেদন ফি: ৫০০ টাকা।
সংরক্ষিত কোটা: মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ পদ পূরণ করা হবে। বাকি ৭ শতাংশ পদ মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান (৫%), ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (১%) এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের (১%) জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
আবেদন প্রক্রিয়া ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা
আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট -এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করার সময় প্রার্থীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি, স্বাক্ষরের ছবি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সনদপত্র আপলোড করতে হবে।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই কেবল মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের তাঁদের আবেদনের সমর্থনে সকল মূল সনদপত্র এবং গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি জমা দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সনদ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ। চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র দেখাতে হবে।
নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল বা পদসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এছাড়া, কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রমাণিত হলে যেকোনো সময় আবেদন বা নিয়োগ বাতিল করা হবে।
