পাওয়ার গ্রিড কোম্পানিতে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (PGCB) Ltd-এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি একটি পদে একাধিক জনবল নিয়োগ দেবে। গত ৩ আগস্ট বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)।
পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: বিদ্যুৎ খাতে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
কাজের ধরন: বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডের সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেওয়া। নকশা ও পরিকল্পনা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা। প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৬০ বছর।
বেতন: ১,৪৫,০০০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে বিজ্ঞপ্তিটি আরও বিস্তারিত দেখতে পারবেন। আবেদনে আগ্রহী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি এবং ২০০ টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ আগস্ট, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
