ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে ৬ পদে চাকরির সুযোগ

ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে ৬ পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল/ অটোমোবাইল/পাওয়ার)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল/টোমোবাইল/পাওয়ার)।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: চার্জম্যান।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: উচ্চ দক্ষ কারিগর।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান।

বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।

পদের নাম: দক্ষ কারিগর (১)।

পদসংখ্যা: ১০টি।

যোগ্যতা: এসএসসি (ভোকেশনাল)/সমমান।

বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

পদের নাম: দক্ষ কারিগর (২)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এসএসসি (ভোকেশনাল)/সমমান।

বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

পদের নাম: দক্ষ কারিগর (৩)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (ভোকেশনাল)/সমমান।

বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি: প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নমুনা আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তা পূরণ করতে হবে।

এরপর সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র সংযুক্ত করে ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড, গাজীপুর সেনানিবাস, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০০’ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

