Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৪ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগে (এলজিডি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এলজিডির চার ধরনের শূন্য পদে মোট ৩৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৫ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১৩ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৭০ শব্দ।

বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৪ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১২ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

সরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

প্রেমিকের জন্য বাড়ি ছেড়ে, অন্যকে বিয়ে করে ফিরলেন তরুণী

প্রেমিকের জন্য বাড়ি ছেড়ে, অন্যকে বিয়ে করে ফিরলেন তরুণী

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

সম্পর্কিত

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৪ জনের চাকরির সুযোগ

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৪ জনের চাকরির সুযোগ

৮০ কর্মী নেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন

৮০ কর্মী নেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৭ সেপ্টেম্বর

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৭ সেপ্টেম্বর

কর্মী নেবে এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন, বেতন ৮০ হাজার টাকা

কর্মী নেবে এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন, বেতন ৮০ হাজার টাকা