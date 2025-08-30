স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৪ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগে (এলজিডি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এলজিডির চার ধরনের শূন্য পদে মোট ৩৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৭০ শব্দ।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
