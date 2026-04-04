যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১০৩ জনের চাকরির সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটি অস্থায়ী ভিত্তিতে অফিস সহায়ক পদে ১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিস সহায়ক

লোকবল নিয়োগ: ১০৩ জন (গ্রেড-২০)

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বয়সসীমা: আগামী ১ মে ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়) আবেদন ফি: সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা

আবেদনপ্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১ মে ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

নিজের পছন্দের ক্যারিয়ার বেছে নিন

নিজের পছন্দের ক্যারিয়ার বেছে নিন

নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ, পদ ৪৫০টি

নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ, পদ ৪৫০টি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১০৩ জনের চাকরির সুযোগ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১০৩ জনের চাকরির সুযোগ

৬১ পদে মোংলা কাস্টম হাউসে চাকরি

৬১ পদে মোংলা কাস্টম হাউসে চাকরি