যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১০৩ জনের চাকরির সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটি অস্থায়ী ভিত্তিতে অফিস সহায়ক পদে ১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিস সহায়ক
লোকবল নিয়োগ: ১০৩ জন (গ্রেড-২০)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা:
মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বয়সসীমা: আগামী ১ মে ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়) আবেদন ফি: সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা
