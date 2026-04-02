Ajker Patrika
সরকারি

৫০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ০৯
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু হয়েছে। গত বুধবার (১ এপ্রিল) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে পিএসসির ওয়েবসাইট ও টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাচ্ছে।

৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে ৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা, যা চলবে আগামী ৭ মে পর্যন্ত।

এর আগে অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১২ হাজার ৩৮৫ জন প্রার্থী। গত ৩০ জানুয়ারি দেশের আটটি বিভাগীয় শহর—ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহে ১৯০টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

চাকরির খবরবিসিএসসরকারি চাকরিচাকরি
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ফ্রেঞ্চ শেখায় দরকার ধারাবাহিক চর্চা

নিজের পছন্দের ক্যারিয়ার বেছে নিন

নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ, পদ ৪৫০টি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১০৩ জনের চাকরির সুযোগ

