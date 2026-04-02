৫০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু

৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু হয়েছে। গত বুধবার (১ এপ্রিল) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে পিএসসির ওয়েবসাইট ও টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাচ্ছে।
৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে ৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা, যা চলবে আগামী ৭ মে পর্যন্ত।
এর আগে অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১২ হাজার ৩৮৫ জন প্রার্থী। গত ৩০ জানুয়ারি দেশের আটটি বিভাগীয় শহর—ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহে ১৯০টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
