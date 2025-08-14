খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫ ধরনের ১ হাজার ৭৯১টি শূন্য পদের মধ্যে প্রথম ধাপের ১৪ ক্যাটাগরির কারিগরি পদে অনুষ্ঠিত নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
গত সোমবার (১১ আগস্ট) অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ধাপের ১৪ ক্যাটাগরির (ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, মেকানিক্যাল ফোরম্যান, অপারেটর, সহকারী ফোরম্যান, মিলরাইট, ল্যাবরেটরি সহকারী, সহকারী অপারেটর, স্টেভেডর সরদার, ভেহিক্যাল মেকানিক, সহকারী মিলরাইট, মিল অপারেটিভ, সাইলো অপারেটিভ, ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান, ৪০৯টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ৯ আগস্ট বেলা ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করা হলো। মৌখিক পরীক্ষার তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে।
