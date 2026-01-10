Ajker Patrika
সরকারি

দুদকের নিয়োগ পরীক্ষা শুরু ১৭ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 
দুদকের নিয়োগ পরীক্ষা শুরু ১৭ জানুয়ারি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৭ জানুয়ারি থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে। গত মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালক ও কোর্ট পরিদর্শক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রচনামূলক (লিখিত) পরীক্ষা ১৭ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কম্পিউটার (তাত্ত্বিক) পরীক্ষা ২০ জানুয়ারি বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সেগুনবাগিচা হাইস্কুল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। কম্পিউটার (তাত্ত্বিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কম্পিউটার (ব্যবহারিক) পরীক্ষা ২১ জানুয়ারি জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে। এসব পরীক্ষার বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি পরে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের জানানো হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

শুক্রবার রাতেও তেহরানের রাজপথ দখলে নিল বিক্ষোভকারীরা, সংঘর্ষ চলছে

শুক্রবার রাতেও তেহরানের রাজপথ দখলে নিল বিক্ষোভকারীরা, সংঘর্ষ চলছে

যোগযোগ বিচ্ছিন্ন ইরান থেকে যেসব খবর আসছে

যোগযোগ বিচ্ছিন্ন ইরান থেকে যেসব খবর আসছে

গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে অস্তিত্ব সংকটে ন্যাটো

গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে অস্তিত্ব সংকটে ন্যাটো

সম্পর্কিত

দুদকের নিয়োগ পরীক্ষা শুরু ১৭ জানুয়ারি

দুদকের নিয়োগ পরীক্ষা শুরু ১৭ জানুয়ারি

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরীক্ষা ১৬ জানুয়ারি

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরীক্ষা ১৬ জানুয়ারি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সমন্বিত ৬ ব্যাংক ও দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

সমন্বিত ৬ ব্যাংক ও দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি