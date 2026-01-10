দুদকের নিয়োগ পরীক্ষা শুরু ১৭ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৭ জানুয়ারি থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে। গত মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালক ও কোর্ট পরিদর্শক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রচনামূলক (লিখিত) পরীক্ষা ১৭ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কম্পিউটার (তাত্ত্বিক) পরীক্ষা ২০ জানুয়ারি বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সেগুনবাগিচা হাইস্কুল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। কম্পিউটার (তাত্ত্বিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কম্পিউটার (ব্যবহারিক) পরীক্ষা ২১ জানুয়ারি জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে। এসব পরীক্ষার বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি পরে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের জানানো হবে।
