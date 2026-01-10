ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ছয়জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো কেয়ারটেকার, স্টেনোগ্রাফার, অপারেটর ও মনোকাস্টার। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফল প্রকাশসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে বিস্তারিত তথ্য, শর্তাদিসহ নিয়োগপত্র পৃথকভাবে পাঠানো হবে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৭ জানুয়ারি থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে। গত মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের স্থগিতকৃত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৬ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩১ মিনিট আগে
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত চারটি ব্যাংক ও দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২০২২ সালভিত্তিক ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার’-এর ৬৩টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠেয় এমসিকিউ ও লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি...৩৪ মিনিট আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি এরিয়া ইনচার্জ-জুনিয়র এরিয়া ম্যানেজার পদে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ দেবে। ১৭ জানুয়ারি অগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারে জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।৩৭ মিনিট আগে