ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ছয়জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো কেয়ারটেকার, স্টেনোগ্রাফার, অপারেটর ও মনোকাস্টার। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে, ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফল প্রকাশসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে বিস্তারিত তথ্য, শর্তাদিসহ নিয়োগপত্র পৃথকভাবে পাঠানো হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
