৬৭ হাজার শিক্ষকের বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক
দেশের সব এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ৪ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৬৭ হাজার ২০৮ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন: স্কুল ও কলেজ।
পদের ধরন: এমপিও।
পদ সংখ্যা: ২৯,৫৭১টি।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন: মাদ্রাসা।
পদের ধরন: এমপিও।
পদ সংখ্যা: ৩৬,৮০৪টি।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন
কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান।
পদের ধরন: এমপিও।
পদ সংখ্যা: ৮৩৩টি।
আবেদনের যোগ্যতা
সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদধারী হতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। কাম্য শিক্ষা যোগ্যতার বিবরণ এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটের ‘৭ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি’ (বিশেষ) নামক সেবা বক্সে পাওয়া যাবে।
ইনডেক্সধারীদের আবেদনসংক্রান্ত নির্দেশনা
কর্মরত শিক্ষকদের (ইনডেক্সধারী) ক্ষেত্রে সমপদে নিয়োগ সুপারিশের পুনঃ আবেদন বিবেচনা করা হবে না। তবে কর্মরত পদ ছাড়া অন্য কোনো উচ্চতর বা নিম্নতর পদের জন্য এনটিআরসিএর প্রত্যয়নপত্র থাকলে ইনডেক্সধারী শিক্ষকেরা ওই অন্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফরমটি পূরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ফরম পূরণ শেষে একবার আবেদনপত্র সাবমিট হয়ে গেলে তা কোনোভাবেই সংশোধনের সুযোগ থাকবে না।
আবেদন ফি
প্রতিটি পর্যায়ে (স্কুল-২, স্কুল ও কলেজ) আবেদনকারীকে নির্ধারিত ১ হাজার টাকা ফি দিতে হবে। যেসব প্রার্থী শেষ সময়ে আবেদন করার ফলে অ্যাপলিকেশন আইডি পাওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা জমা দিতে পারবেন না, তাঁদের ১৮ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত এসএমএসের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।
বয়সসীমা
২০২৫ সালের ৪ জুন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। একই সঙ্গে শিক্ষক নিবন্ধন সনদের মেয়াদ নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে হতে হবে।
নির্বাচনের প্রক্রিয়া
কোনো প্রার্থীর যদি স্কুল ও কলেজ উভয় পর্যায়ের সনদ থাকে এবং তিনি যদি উভয় পর্যায়ের পদে আবেদন করেন, তবে প্রথমে তাঁকে কলেজ পর্যায়ে বিবেচনা করা হবে। কলেজ পর্যায়ে নির্বাচিত না হলে স্কুল পর্যায়ে বিবেচনা করা হবে। সব আবেদনকারী নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে অনলাইনে সফলভাবে আবেদন পেশ করার পর আবেদনকারীকে নিজ উদ্যোগে দাখিল করা আবেদনের একটি প্রিন্ট কপি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদনগুলো শূন্য পদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি পদের বিপরীতে প্রার্থীদের পছন্দ ও মেধার ভিত্তিতে একজন করে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে এবং তা প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এসএমএসের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
পদভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা, আবেদন ফরম এবং নিয়োগের শর্তাবলি এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ রাত ১২টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
