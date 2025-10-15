Ajker Patrika
ডিএমটিসিএলে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডে (ডিএমটিসিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৪ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: মহাব্যবস্থাপক (স্টোর অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট)।

পদসংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি

বেতন: ১,১৫, ০০০ টাকা।

পদের নাম: উপমহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)।

পদসংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বা ফিন্যান্সে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর।

বেতন: ৯৮,৯০০ টাকা।

পদের নাম: উপমহাব্যবস্থাপক (অপারেশন ম্যানেজমেন্ট)।

পদসংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ৯৮,৯০০ টাকা।

পদের নাম: উপমহাব্যবস্থাপক (ট্রেন অপারেশন)।

পদসংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং।

বেতন: ৯৮,৯০০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্র

কেবল ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসে ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, মেট্রোরেল ভবন, এমআরটি লাইন-৬ ডিপো, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর ১৫-১৬ দিয়াবাড়ি, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
