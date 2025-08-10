Ajker Patrika
বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬

বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের কমার্শিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১০৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) বোসরা ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কমার্শিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে সরকারি বিধি কোটাপদ্ধতি অনুসরণ করে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রার্থী কর্তৃক দাখিল করা একাডেমিক সনদ ও অন্যান্য দলিলাদিতে পরবর্তী সময়ে কোনো ভুল বা অসত্য তথ্য প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে চাকরিচ্যুত করা হবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ধাপে ধাপে প্রস্তাবপত্র প্রেরণ করা হবে।

