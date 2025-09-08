Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

৬৩ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৬৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত আগস্টে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রদর্শক (জীববিজ্ঞান)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি বা সমমান থাকতে হবে।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানসহ বিপিএড ডিগ্রি অথবা স্নাতক ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানসহ বিপিএড ডিগ্রি অথবা স্নাতক ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক।

পদসংখ্যা: ৪৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম ২.৫ সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নেপালে জেন-জিদের পার্লামেন্ট দখল, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান গ্রেপ্তার

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

প্রাথমিকে ছুটি কমিয়ে আনা হবে: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

৬৩ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

৬৩ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

৫৮৪ সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

৫৮৪ সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

১১ পদে চাকরি দেবে পরমাণু শক্তি কমিশন

১১ পদে চাকরি দেবে পরমাণু শক্তি কমিশন

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ