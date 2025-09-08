৬৩ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

চাকরি ডেস্ক
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৬৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত আগস্টে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রদর্শক (জীববিজ্ঞান)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি বা সমমান থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানসহ বিপিএড ডিগ্রি অথবা স্নাতক ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানসহ বিপিএড ডিগ্রি অথবা স্নাতক ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা থাকতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক।
পদসংখ্যা: ৪৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম ২.৫ সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
