ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৪৯ প্রার্থী

চাকরি ডেস্ক
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ২৪৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের সচিব হাজেরা খাতুন স্বাক্ষরিত পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে ফল প্রকাশের তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো স্টেনোগ্রাফার, মনোকাস্টার, অপারেটর, কেয়ারটেকার, প্রশিক্ষণ সহকারী, হিসাবরক্ষক ও সহকারী বাবুর্চি। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। একই সঙ্গে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে নিজ নিজ মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠানো হবে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ২৪৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের সচিব হাজেরা খাতুন স্বাক্ষরিত পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে ফল প্রকাশের তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো স্টেনোগ্রাফার, মনোকাস্টার, অপারেটর, কেয়ারটেকার, প্রশিক্ষণ সহকারী, হিসাবরক্ষক ও সহকারী বাবুর্চি। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। একই সঙ্গে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে নিজ নিজ মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠানো হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৪৪ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (এনসিসি) বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. নূর কুতুবুল আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে