Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

চাকরি ডেস্ক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

স্বপ্ন যাঁদের সরকারি চাকরি করার, তাঁদের জন্য দারুণ সুযোগ নিয়ে এল ইসলামিক ফাউন্ডেশন। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি রাজস্ব খাতের বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৪৩টি পদে মোট ৩৬৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগামীকাল ২৬ আগস্টের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা এখনই আবেদন করুন।

পদের নাম ও পদসংখ্যা: ফার্মাসিস্ট ৯টি

বেতনস্কেল: ১২৫০০–৩০২৩০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: হোমিওপ্যাথ: ২টি

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: লাইব্রেরি সহকারী ৩টি

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: রেফারেন্স সহকারী ১টি

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: লাইনো মেশিনম্যান ১টি

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: হোমিও কম্পাউন্ডার ১৪টি

বেতনস্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: লেডি ফার্মাসিস্ট ৮টি

বেতনস্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: স্টেনোগ্রাফার ১টি

বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: হিসাবরক্ষক ৩২টি

বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: কেয়ারটেকার (ইপ্রএ) ২টি

বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রশিক্ষণ সহকারী ৬টি

বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: অপারেটর ২টি

বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: মেশিনম্যান ৫টি

বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: মনোকাস্টার ১টি

বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ৫টি

বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: মুয়াজ্জিন ১টি

বেতনস্কেল: ১০২০০-২৬৫৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: লেদ মেকার ১টি

বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: ব্লক মেকার ১টি

বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সিকিউরিটি সুপারভাইজার ১টি

বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: স্টোর কিপার ৩টি

বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: বিক্রয় সহকারী ১৬টি

বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: ড্রাইভার ৪টি

বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: কম্পোজিটর ৮টি

বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: মেকানিক কাম স্টিচিং কাম অপারেটর ১টি

বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: বেইজম্যান ২টি

বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: কম্পাউন্ডার (হোমিও) ১টি

বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ১টি

বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: হিসাব সহকারী ১১টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৭৪টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: রেকর্ড এবং ডেসপাস সহকারী ২টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: এলডি এ কাম হিসাব সহকারী ১টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: রেন্ট কালেক্টর ১টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রুফ রিডার (প্রেস) ৩টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: অ্যাপ্রেনটিস (প্রেস) ৪টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: ইলেকট্রিশিয়ান ২টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: খাদেম ৮টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর ৫টি

বেতনস্কেল: ৮৮০০-২১৩৯০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: মেস ক্লিনার ১টি

বেতনস্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: অফিস সহায়ক ৮৫টি

বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: নিরাপত্তা প্রহরী ৯টি

বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী ১২টি

বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: বাবুর্চি ৭টি

বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী বাবুর্চি ৬টি

বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

আবেদনের বয়স: ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে দেখুন এখানে।

আবেদন শেষ সময়: আগামী ২৬ আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিইসলামিক ফাউন্ডেশননির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

গণভোট বা বিশেষ আদেশে হতে পারে সনদ বাস্তবায়ন

গণভোট বা বিশেষ আদেশে হতে পারে সনদ বাস্তবায়ন

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

গবেষণাপত্র লেখার ধাপগুলো যেমন হয়

গবেষণাপত্র লেখার ধাপগুলো যেমন হয়

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগে ৪৯৭ কর্মীর চাকরির সুযোগ

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগে ৪৯৭ কর্মীর চাকরির সুযোগ