Ajker Patrika
> চাকরি
> ক্যারিয়ার পরামর্শ

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ‘সংবিধান’ প্রস্তুতির কৌশল

শেখ সাদলী আল জাদিদ
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ‘সংবিধান’ প্রস্তুতির কৌশল

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনেকেই সংবিধান বিষয়ে কেবল মুখস্থ নির্ভরতায় ভরসা করেন। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফল আসে না। সংবিধানে ভালো করতে হলে বিষয়টি বুঝে, ব্যাখ্যা করে ও প্রয়োগ করতে জানতে হয়। এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ১৭তম বিজেএস পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকারী শেখ সাদলী আল জাদিদ

কেন জরুরি

বিসিএস, নন-ক্যাডার, ব্যাংক, প্রাইমারি শিক্ষকসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় সংবিধান থেকে নিয়মিত প্রশ্ন থাকে। বিশেষ করে সহকারী জজ পরীক্ষায় এই অংশে সর্বোচ্চ ৮০ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

শুরুর ধাপ

প্রথমে সংবিধান বুঝে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। অনুচ্ছেদ সংখ্যা, কাঠামো, মূলনীতি না জানলে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। আইনের শিক্ষার্থীদের শুরুতে পুরো সংবিধান মুখস্থ করতে যাওয়ার দরকার নেই। বরং প্রথমে ২০ নম্বরের নির্ধারিত অংশ যেমন General Clauses Act পড়ে ফেলুন। এরপর অনুচ্ছেদ ৮-২৫ (রাষ্ট্রের মূলনীতি), ২৬-৪৭ ক (মৌলিক অধিকার), ৯৪-১১৭ (বিচার বিভাগ), ১১৮-১২৬ (নির্বাচন বিভাগ) ও রিট অংশে গুরুত্ব দিন। লিখিত পরীক্ষার জন্য এসব মুখস্থ থাকা প্রয়োজন।

মুখস্থ নয়, প্রয়োগ জরুরি

সংবিধানের প্রস্তাবনা মুখস্থ করুন। এটি সংবিধানের সারমর্ম এবং ব্যাখ্যায় বারবার ব্যবহৃত হয়। এমনকি ভাইভা বোর্ডেও এই অংশ ব্যবহার করতে হয়।

ভালো প্রস্তুতির জন্য মানসম্মত বই

বাংলায় মো’তাছিম বিল্লাহ ও ইংরেজিতে জসিম আলী চৌধুরীর বইটি পড়ুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একরাম হোসেন স্যারের সংবিধানভিত্তিক জার্নাল ও ইউটিউব লেকচারও সহায়ক। যেমন Marbury v. Madison মামলায় বলা হয়: ‘It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is.’ এই লাইনটি সংবিধানের বিচারিক ক্ষমতা বোঝাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডকট্রিন, সংশোধনী ও রায়

সংবিধানভিত্তিক ডকট্রিন Basic Structure Doctrine, Doctrine of Severability, Public Trust Doctrine—এসব জানা জরুরি। বিশেষ করে Turag River Case-এ Public Trust Doctrine বিশ্লেষিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় (৫ম, ৭ম, ১৬তম সংশোধনী) নিজের ভাষায় ২-৩ পৃষ্ঠায় নোট করুন। এসব মামলার সারমর্ম Shishir Monir-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

প্রশ্ন অনেক সময় সমসাময়িক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে—যেমন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, সংবিধান সংশোধনী প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে গুগল, ইউটিউব, জাতীয় দৈনিকের মতামত কলাম ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পড়ুন।

প্রস্তুতির বিশেষ পরামর্শ

বিসিএস ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় সংবিধান অংশ পড়ার সময় বুঝে পড়া, ছোট ছোট নোট তৈরি, গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ চিহ্নিতকরণ ও ধারাবাহিক রিভিশন জরুরি। সপ্তাহে অন্তত ১ দিন রিভিশনের জন্য রাখুন। পরিকল্পনা থাকলে সপ্তাহে ৫০টি অনুচ্ছেদ মুখস্থ করা সম্ভব। সংবিধান মুখস্থের পাশাপাশি বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের দক্ষতা গড়ে তুলুন।

সহজে মনে রাখার তিন উপায়

  • Mnemonic: অনুচ্ছেদ, ধারা বা সংশোধন মনে রাখতে শর্টকাট টেকনিক ব্যবহার করুন।
  • গল্পের মতো শেখা: জটিল বিষয় গল্প আকারে কল্পনা করে পড়লে সহজে মনে থাকে।
  • অন্যকে পড়ানো: বন্ধু বা সহপাঠীকে শেখালে বিষয়টি নিজেরও ভালোভাবে রিভিশন হয়।

গ্রন্থনায়: শাহ বিলিয়া জুলফিকার।

বিষয়:

পরীক্ষাছাপা সংস্করণচাকরিক্যারিয়ার টিপসক্যারিয়ার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা চলে যাব

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ‘সংবিধান’ প্রস্তুতির কৌশল

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ‘সংবিধান’ প্রস্তুতির কৌশল

৩০ জন কর্মী নেবে ওয়ান ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

৩০ জন কর্মী নেবে ওয়ান ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

কাতার চ্যারিটিতে নিয়োগ, এনজিওতে কাজে আগ্রহীদের জন্য দারুণ সুযোগ

কাতার চ্যারিটিতে নিয়োগ, এনজিওতে কাজে আগ্রহীদের জন্য দারুণ সুযোগ

৮ম শ্রেণি থেকে এইচএসসি পাস হলেই আবেদন করুন পদ্মা অয়েলে

৮ম শ্রেণি থেকে এইচএসসি পাস হলেই আবেদন করুন পদ্মা অয়েলে