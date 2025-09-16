বাংলাদেশ বিমানে ইন্টার্নশিপের সুযোগ, দৈনিক হাজিরা সম্মানী ৬০০ টাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার (বিএফসিসি)-এর উৎপাদন শাখায় কিচেন ও বেকারি ইউনিটে ছয় মাসের জন্য ইন্টার্নশিপের সুযোগ মিলছে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সম্মানীর বিনিময়ে এই ইন্টার্নশিপে অংশ নিতে পারবেন।
পদের নাম ও যোগ্যতা:
কিচেন হেলপার পদে ইন্টার্ন
বয়স: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি পাস।
অতিরিক্ত যোগ্যতা: City & Guilds, UK/NHTTI অথবা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদের ফুড অ্যান্ড বেভারেজ কুকিং কোর্স সার্টিফিকেট এবং যেকোনো ফাইভ স্টার হোটেল, বিএফসিসি বা সমমানের প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ছয় সপ্তাহের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট সম্পন্ন হতে হবে।
বেকার হেলপার পদে ইন্টার্ন
বয়স: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি পাস।
অতিরিক্ত যোগ্যতা: City & Guilds, UK/NHTTI অথবা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদের বেকারি অ্যান্ড পেস্ট্রি সার্টিফিকেট কোর্স এবং যেকোনো ফাইভ স্টার হোটেল, বিএফসিসি বা সমমানের প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ছয় সপ্তাহের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট সম্পন্ন হতে হবে।
অন্যান্য শর্ত:
চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ইন্টার্নদেরকে ভর্তির সময় পুলিশ ক্লিয়ারেন্স রিপোর্ট এবং বিমান মেডিকেলের শারীরিক ফিটনেস সনদ জমা দিতে হবে।
ইতিপূর্বে দুইবার ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না।
সুযোগ-সুবিধা:
ইন্টার্নশিপের মেয়াদ হবে ছয় মাস।
নির্বাচিত ইন্টার্নরা দৈনিক হাজিরা সাপেক্ষে ৬০০ টাকা হারে সম্মানী পাবেন।
রোস্টার অনুযায়ী দৈনিক ৮ ঘণ্টা ডিউটি করতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া:
বিএফসিসি ও বিমান ওয়েবসাইটে এবং নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক প্রশাসন, বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা ঠিকানায় রাখা নির্ধারিত বাক্সে জমা করতে হবে।
আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরম (তিন কপি পাসপোর্ট ও তিন কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবিসহ) পূরণ করে জমা দিতে হবে।
আবেদনের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ এবং নিজ জেলার সনদ জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ ও ঠিকানা:
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার ঠিকানা: ব্যবস্থাপক প্রশাসন, বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন
