বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ছয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম বা বিবিএ বা সমমান ডিগ্রি। কম্পিউটারের বেসিক অ্যাপ্লিকেশন ও এমএস এক্সেল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
চাকরির ধরন: অস্থায়ী।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থী বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ কমপক্ষে ৫ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৫।
চাকরির ধরন: অস্থায়ী।
পদের নাম: অফিস সহায়ক কাম গার্ড।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান ও স্যানিটেশন মিস্ত্রি কাম ইকুইপমেন্ট ও অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থীকে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমআইটি বা এনটিভিকিউএফ কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
পদের নাম: গার্ড কাম মালি।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
আবেদন ফি: শিরোনামে ক্রমিক ১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ৩০০ এবং অন্যান্য পদের জন্য ২০০ টাকার পে-অর্ডার আবেদনের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বিশেষ নির্দেশনা
চাকরিরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। প্রেরিত খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রে অবশ্যই মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডি উল্লেখ করতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় সব সনদপত্রের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপি, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা সিটি করপোরেশনের মেয়র বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
‘সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল, জাতীয় স্কাউট ভবন (১৪ তলা), ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০’।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তিন ক্যাটাগরির পদে মোট তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২২ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: উপপরিচালক (প্রশাসন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রশাসনিক কাজে কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থায় সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: উপপরিচালক (চারুকলা)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: চারুকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থায় সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: উপপরিচালক (নাট্যকলা ও চলচ্চিত্রবিষয়ক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নাট্যকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ নাটক অথবা চলচ্চিত্রবিষয়ক কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট কোনো বিবিধ সংস্থায় সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩৫ বছর। এসএসসি সনদের ভিত্তিতে বয়স নির্ধারণ করতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।
শর্তাবলি
একজন প্রার্থী শুধু একটি পদে আবেদন করতে পারবেন। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি ছাড়পত্রের মূলকপি জমা দিতে হবে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় অসামরিক শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এক ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোবাইল/উড ওয়ার্ক/রেফ্রিজারেশন/ইলেকট্রনিকস কম্পিউটার/ম্যাটালার্জি/কেমিক্যাল/ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৩২ বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
মৌখিক পরীক্ষার সময় যেসব কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে:
সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের মূল কপি; পূরণ করা অনলাইন আবেদন ফরম এবং অ্যাডমিট কার্ডসহ প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদপত্রের এক সেট ফটোকপি এবং তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি; নিজ জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর/প্রশাসক/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র; চাকরিরত প্রার্থীগণকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্রের মূল কপি; বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত এক কপি ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীদের লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফিল্ড অফিসার, (হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টস)।
পদ সংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীকে অবশ্যই মোটরসাইকেল চালনা জানতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: মাঠ পর্যায়ে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ডি/এ, টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, ট্যুর ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক পদে স্থগিত করা নিয়োগ পরীক্ষার (এমসিকিউ পরীক্ষা) সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে।
সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৬ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৯ ডিসেম্বর স্থগিত হওয়া নিয়োগ পরীক্ষা (এমসিকিউ পরীক্ষা) আগামী ১৬ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। পূর্বের ইস্যুকৃত প্রবেশপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১৬ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে বুয়েট ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পরে আগতদের এবং প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে না।
