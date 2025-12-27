Ajker Patrika
সরকারি

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

চাকরি ডেস্ক 
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তিন ক্যাটাগরির পদে মোট তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২২ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: উপপরিচালক (প্রশাসন)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রশাসনিক কাজে কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থায় সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: উপপরিচালক (চারুকলা)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: চারুকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থায় সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: উপপরিচালক (নাট্যকলা ও চলচ্চিত্রবিষয়ক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নাট্যকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ নাটক অথবা চলচ্চিত্রবিষয়ক কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট কোনো বিবিধ সংস্থায় সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩৫ বছর। এসএসসি সনদের ভিত্তিতে বয়স নির্ধারণ করতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।

শর্তাবলি

একজন প্রার্থী শুধু একটি পদে আবেদন করতে পারবেন। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি ছাড়পত্রের মূলকপি জমা দিতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরির প্রস্তুতিসরকারিচাকরি
সরকারি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪১
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় অসামরিক শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এক ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।

পদসংখ্যা: ১৩ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোবাইল/উড ওয়ার্ক/রেফ্রিজারেশন/ইলেকট্রনিকস কম্পিউটার/ম্যাটালার্জি/কেমিক্যাল/ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৩২ বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

মৌখিক পরীক্ষার সময় যেসব কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে:

সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের মূল কপি; পূরণ করা অনলাইন আবেদন ফরম এবং অ্যাডমিট কার্ডসহ প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদপত্রের এক সেট ফটোকপি এবং তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি; নিজ জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর/প্রশাসক/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র; চাকরিরত প্রার্থীগণকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্রের মূল কপি; বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত এক কপি ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিপ্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়চাকরিনির্বাচিত চাকরি
বেসরকারি

৫০ কর্মী নেবে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ, এসএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৩০
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফিল্ড অফিসার, (হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টস)।

পদ সংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীকে অবশ্যই মোটরসাইকেল চালনা জানতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: মাঠ পর্যায়ে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ডি/এ, টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, ট্যুর ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিপাঠকের আগ্রহ
সরকারি

ইউজিসির স্থগিত নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
ইউজিসির স্থগিত নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক পদে স্থগিত করা নিয়োগ পরীক্ষার (এমসিকিউ পরীক্ষা) সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে।

সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৬ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৯ ডিসেম্বর স্থগিত হওয়া নিয়োগ পরীক্ষা (এমসিকিউ পরীক্ষা) আগামী ১৬ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। পূর্বের ইস্যুকৃত প্রবেশপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১৬ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে বুয়েট ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পরে আগতদের এবং প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে না।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিইউজিসি
সরকারি

সমরাস্ত্র কারখানার পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৬২

চাকরি ডেস্ক 
বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার (বিওএফ) সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ৯ম গ্রেডের দুটি পদে অনুষ্ঠিত এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। মন্ত্রণালয় যুগ্ম সচিব ও বিভাগীয় নিয়োগ প্রদানবিষয়ক কমিটির সভাপতি স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী ও পার্সোনেল অফিসার/স্টোর অফিসার/আবাসিক অফিসার/ক্রয় অফিসার/বাজেট অফিসার। এর মধ্যে প্রথম পদে ১৪১ জন ও দ্বিতীয় পদে মোট ২১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এর আগে, ১৯ ডিসেম্বর দুটি পদের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
