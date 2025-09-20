Ajker Patrika
> চাকরি
> ক্যারিয়ার পরামর্শ

পদোন্নতি পেতে যে ৬ নেতৃত্বগুণ দরকার

ক্যারিয়ার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

কর্মক্ষেত্রে শুধু ভালো পারফরম্যান্স পদোন্নতির নিশ্চয়তা দেয় না, প্রয়োজন কার্যকর নেতৃত্বগুণ। আজকের প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিবেশে যাঁরা শুধু নিজের সাফল্যের কথা ভাবেন না, বরং দলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যান, তাঁরা হয়ে ওঠেন প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান। ইতিবাচক শক্তি ছড়ানো থেকে শুরু করে সংকটের সময় দৃঢ় থাকা, এমনকি কাজের চাপের মধ্যেও হাস্যরস ধরে রাখার দক্ষতা একজন নেতাকে আলাদা করে তোলে। ২০২৫ সালে পদোন্নতির জন্য যে ছয়টি নেতৃত্বগুণ থাকা প্রয়োজন, তা নিয়ে এই আয়োজন।

ইতিবাচক অভিব্যক্তি: এই গুণ একজন দলনেতা এবং দলের মধ্যে এক অদৃশ্য চেইন তৈরি করে। ধরুন, কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপে সবাই হতাশ। তখন নেতা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং উৎসাহ দেন। এতে অল্প সময়ের মধ্যে দলে উদ্দীপনা ফিরে আসে এবং সবাই নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

পরিষেবামূলক নেতৃত্ব: একজন সত্যিকারের নেতা নিজ স্বার্থের চেয়ে দলের কল্যাণকে প্রাধান্য দেন। এমন নেতারা সহকর্মীদের বলেন, ‘আমি নেতৃত্ব দিই, যাতে আপনারা ভালো করতে পারেন।’ দলের সদস্যদের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করা, সাফল্য ভাগ করে নেওয়া এবং ছোট সাফল্যকে উদ্‌যাপন করাও এই ধরনের নেতার স্বভাব।

শেখার মানসিকতা এবং বিনম্র মনোভাব: নতুন কিছু শেখার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা একজন নেতার বড় বৈশিষ্ট্য। তাঁরা ভুলকে শিক্ষণীয় হিসেবে দেখেন এবং নিজেকে উন্নত করতে থাকেন। একটি প্রকল্প ব্যর্থ হলেও তাঁরা দলের সঙ্গে বসে বিশ্লেষণ করেন। এই ব্যর্থ প্রকল্প থেকে শিক্ষা নেন এবং পরেরবার আরও ভালো কিছুর পরিকল্পনা করেন।

দৃঢ়তা ও সহনশীলতা: চ্যালেঞ্জ এলে নেতৃত্বের প্রকৃত মূল্য প্রকাশ পায়। দৃঢ়চেতা নেতারা হতাশ হন না। তাঁরা সংকটের সময় দলে আশ্বাস জোগান, কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন এবং দলের আত্মবিশ্বাস বাড়ান।

হাস্যরস ও ইতিবাচক মনোভাব: কাজের চাপ ও একঘেয়েমি অনেক সময় সৃষ্টিশীল চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করে। একজন দক্ষ নেতা জানেন, সঠিক সময়ে সামান্য হাস্যরস দলের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক রসিকতা বা হালকা পরিবেশ শুধু মন ভালো করে না, বরং কর্মীদের মানসিক চাপ কমিয়ে দেয়, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করে এবং দলগত সম্প্রীতি বাড়ায়। নেতার এই স্বভাব চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিকেও সহজ করে তোলে।

পরিচর্যা ও দায়িত্ববোধ: একজন সত্যিকারের নেতা সংস্থার সম্পদ, মূল্যবোধ ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য রক্ষা করেন। ছোট বা বড় যেকোনো সিদ্ধান্তে তাঁরা দায়িত্বশীল হন, যাতে প্রতিষ্ঠান এবং দলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকে।

২০২৫ সালের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নেতা হবেন সেই ব্যক্তি, যিনি এ ছয়টি গুণ একসঙ্গে ধারণ করবেন। এগুলো শুধু পদোন্নতির চাবিকাঠি নয়, বরং আপনাকে সংস্থার জন্য এক অনন্য অবদানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাই নিজেকে এগিয়ে নিয়ে আসুন, শেখার আগ্রহ বজায় রাখুন এবং এসব নেতৃত্বগুণ আয়ত্ত করুন।

সূত্র: ফোর্বস

বিষয়:

ক্যারিবীয়ছাপা সংস্করণক্যারিয়ার টিপস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করল কানাডা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

পদোন্নতি পেতে যে ৬ নেতৃত্বগুণ দরকার

পদোন্নতি পেতে যে ৬ নেতৃত্বগুণ দরকার

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তন

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তন

নৌবাহিনীর বেসামরিক পদের পরীক্ষা শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর

নৌবাহিনীর বেসামরিক পদের পরীক্ষা শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর

তিতাসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

তিতাসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ