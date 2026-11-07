Ajker Patrika
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ব্যাংক

কর্মী নেবে সীমান্ত ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে সীমান্ত ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘হেড অব ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন’ পদে জনবল নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন (এসএভিপি-ভিপি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ নভেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

বিষয়:

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