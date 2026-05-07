মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক মধুমতি ব্যাংক পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এবিএ-এসবিএ বিভাগের ‘রিটেল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৪ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: এবিএ-এসবিএ

পদের নাম: রিটেল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৬ মাস থেকে ২ বছর। ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি (চুক্তিভিত্তিক)।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বেতন: ২০,০০০–২৪,০০০ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে https://bdjobs.com/h/details/1485119?ln=1 ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

