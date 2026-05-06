ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ, কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ

বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডাইং অথবা নিটিং বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী থাকতে হবে।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং), যেকোনো স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওয়েট প্রসেসিং/ফ্যাব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে মেজরসহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ১ বছর।

বেতন: আকর্ষণীয়।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী/পুরুষ।

বয়স: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: গাজীপুর, ময়মনসিংহ (ভালুকা)

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: দুটি উৎসব বোনাস, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, কোম্পানির নীতি অনুযায়ী চমৎকার কাজের পরিবেশ, আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

