ফুলটাইম চাকরি চান? সীমান্ত ব্যাংকে এখনই আবেদন করুন

Ajker Patrika
ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক
বেসরকারি বাণিজ্যিক সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৬ মার্চ পর্যন্ত।

পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ থেকে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৭ থেকে ৩৮ বছর।

কর্মস্থল: চুয়াডাঙ্গা, কক্সবাজার (কক্সবাজার সদর, টেকনাফ), কুমিল্লা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতনের পাশাপাশি ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬

