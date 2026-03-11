মিনিস্টারে ১০ জনের চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (শোরুম অডিট) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। গত ১০ মার্চ থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (শোরুম অডিট)।
লোকবল সংখ্যা: ১০ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসিতে বাণিজ্য বিভাগসহ ফিন্যান্সে বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য। তবে আগ্রহী প্রার্থীরা অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারবেন।
অন্যান্য যোগ্যতা: শোরুম পরিদর্শন শেষে পর্যায়ক্রমে প্রধান কার্যালয়ে অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার দক্ষতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩২ বছর।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে প্রবেশ করে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ এপ্রিল ২০২৬
বেসরকারি বাণিজ্যিক সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৬ মার্চ পর্যন্ত।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর সুইমিং কমপ্লেক্সে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৪ ক্যাটাগরির শূন্য পদে ৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষ জুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এপেক্স ফুটওয়্যারে লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির আইকিউসি টু কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে