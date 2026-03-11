Ajker Patrika
বেসরকারি

মিনিস্টারে ১০ জনের চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (শোরুম অডিট) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। গত ১০ মার্চ থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (শোরুম অডিট)।

লোকবল সংখ্যা: ১০ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসিতে বাণিজ্য বিভাগসহ ফিন্যান্সে বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য। তবে আগ্রহী প্রার্থীরা অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারবেন।

অন্যান্য যোগ্যতা: শোরুম পরিদর্শন শেষে পর্যায়ক্রমে প্রধান কার্যালয়ে অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩২ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে প্রবেশ করে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ এপ্রিল ২০২৬

বিষয়:

নিয়োগবেসরকারি চাকরিকর্মীচাকরি
