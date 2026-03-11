Ajker Patrika
চাকরি

কর্মী নেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর সুইমিং কমপ্লেক্সে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৪ ক্যাটাগরির শূন্য পদে ৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা: ইনস্ট্রাক্টর (সাঁতার), ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: শারীরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশনে পেশাদার ডিগ্রি থাকতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও সাঁতার প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

বেতন: ২০,০৩০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা:

হিসাব সহকারী, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি। হিসাবরক্ষণ কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং মাইক্রোসফট অফিস বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

বেতন: ১৮,১২০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা:

সাঁতার সহকারী, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস। সাঁতারে অভিজ্ঞ হতে হবে।

মাসিক বেতন: ১৮,১২০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা:

সুইমিংপুল ক্লিনার, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। ক্লিনিং কাজে অভিজ্ঞতা; সুইমিংপুলের পানি বিশুদ্ধকরণ ও কেমিক্যাল মিশ্রণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন: ১৬,৬২০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্রে

পদের নাম, প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জন্মতারিখ ও বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জাতীয়তা, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করতে হবে।

সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময় ও তারিখ: ১ ও ২ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ১০টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

জুলাই সনদ আদেশ ম্যাসকুলিন না ফেমিনিন জেন্ডার, আমি জানি না: সালাহউদ্দিন

ভিকারুননিসার ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপি-বিএনপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি

তদবিরের জন্য ‎কর্মস্থল ছেড়ে মন্ত্রণালয়ে না যেতে আইজিপির নির্দেশ

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

সম্পর্কিত

ফুলটাইম চাকরি চান? সীমান্ত ব্যাংকে এখনই আবেদন করুন

ফুলটাইম চাকরি চান? সীমান্ত ব্যাংকে এখনই আবেদন করুন

মিনিস্টারে ১০ জনের চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

মিনিস্টারে ১০ জনের চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

কর্মী নেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু