কর্মী নেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর সুইমিং কমপ্লেক্সে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৪ ক্যাটাগরির শূন্য পদে ৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইনস্ট্রাক্টর (সাঁতার), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: শারীরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশনে পেশাদার ডিগ্রি থাকতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও সাঁতার প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ২০,০৩০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা:
হিসাব সহকারী, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি। হিসাবরক্ষণ কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং মাইক্রোসফট অফিস বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।
বেতন: ১৮,১২০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা:
সাঁতার সহকারী, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস। সাঁতারে অভিজ্ঞ হতে হবে।
মাসিক বেতন: ১৮,১২০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা:
সুইমিংপুল ক্লিনার, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। ক্লিনিং কাজে অভিজ্ঞতা; সুইমিংপুলের পানি বিশুদ্ধকরণ ও কেমিক্যাল মিশ্রণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১৬,৬২০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্রে
পদের নাম, প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জন্মতারিখ ও বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জাতীয়তা, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করতে হবে।
সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময় ও তারিখ: ১ ও ২ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ১০টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
