Ajker Patrika
> চাকরি
> ব্যাংক

অফিসার নিয়োগ দেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। দেশের অন্যতম বেসরকারি ব্যাংকটিতে ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন (আইসি অ্যান্ড সিডি) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার, (ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন, আইসি অ্যান্ড সিডি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিব্যাংকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও করে টাকা হাতিয়ে নিত চক্র

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা

কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৪ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৪ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

অফিসার নিয়োগ দেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

অফিসার নিয়োগ দেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

এইচএসসি পাসে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নেবে ৫০ জন

এইচএসসি পাসে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নেবে ৫০ জন