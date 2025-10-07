Ajker Patrika
ম্যানেজার পদে ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার (কার্ড সেলস, আপ টু এভিপি)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (বিজনেস/মার্কেটিং/সমমান) অথবা এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৮–১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

