ম্যানেজার পদে ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজার (কার্ড সেলস, আপ টু এভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (বিজনেস/মার্কেটিং/সমমান) অথবা এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৮–১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
