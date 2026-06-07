৭টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৭২৫

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত সাতটি ব্যাংক ও দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে ‘অফিসার (জেনারেল)’ পদে মোট ৭২৫ জনকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদসংখ্যা: ৭২৫টি (রূপালী ব্যাংক পিএলসি-৮০টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি-১৬টি, বেসিক ব্যাংক-১৩টি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-৪৭১টি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-৪৭টি, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন-২২টি, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ-২টি, কর্মসংস্থান ব্যাংক-৭২টি ও প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক-২)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে। এসএসসি বা সমমান এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোয় ন্যূনতম ১টিতে ‘প্রথম বিভাগ/শ্রেণি’ থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পর্যায়েই তৃতীয় শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। ও-লেভেল ও এ-লেভেল পাস করা এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে সমমান সার্টিফিকেট মৌখিক পরীক্ষার সময় জমা দিতে হবে।
বেতন: জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী, এই পদের মূল বেতন স্কেল ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)। পাশাপাশি নিয়মানুযায়ী অন্যান্য প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: গত ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বয়স সর্বনিম্ন ২১ এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রার্থীদের প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং মৌখিক—তিনটি ধাপে পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। অনলাইনে আবেদনের সময় কোনো কাগজপত্র পাঠাতে হবে না। তবে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষার দিন সব সনদের মূল কপি প্রদর্শন ও সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন। আবেদনের সঙ্গে ৬০০-৬০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে এবং অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অফেরতযোগ্য হিসেবে ২০০ টাকা জমা দিতে হবে অথবা এজেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আবেদন ফি দেওয়া যাবে। অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সরকার নির্ধারিত আবেদন ফি ৫০ টাকা। তাঁরা প্রথমে ২০০ টাকা ফি দিয়ে আবেদন করার পর অবশিষ্ট টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য নির্ধারিত লিঙ্কের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি প্রদান ও পেমেন্ট ভেরিফাই এবং ট্র্যাকিং পেজ সংগ্রহের শেষ সময়: ৪ জুলাই, ২০২৬; রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।
আবেদনে শেষ সময়: ২ জুলাই ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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