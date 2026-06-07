মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ৩২ পদে চাকরি, বয়স ১৮ হলেই আবেদন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১১তম গ্রেডের ‘উপপরিদর্শক’ পদে মোট ৩২ জন লোকবল নেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ৩ জুন সকাল ১০টা থেকে, চলবে ৩০ জুন বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: উপপরিদর্শক
পদসংখ্যা: ৩২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস হতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
শারীরিক যোগ্যতা
উচ্চতা: পুরুষ প্রার্থীদের ন্যূনতম ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি বা ১.৬৩ মিটার এবং মহিলা প্রার্থীদের ন্যূনতম ৫ ফুট ২ ইঞ্চি বা ১.৫৭ মিটার হতে হবে।
বুকের মাপ: পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬ সেন্টিমিটার এবং সম্প্রসারিত অবস্থায় ৩২ ইঞ্চি বা ৮১ সেন্টিমিটার হতে হবে।
ওজন: পুরুষ প্রার্থীদের ন্যূনতম ৫৩ কেজি এবং মহিলা প্রার্থীদের ন্যূনতম ৪৬ কেজি হতে হবে।
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত হতে হবে।
বয়সসীমা: ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে বয়স সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ২৭ বছর হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদনের ফি: ওই পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা। তবে অনলাইনে আবেদনপত্রের সব অংশ পূরণ করে সাবমিট করা হলেও নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার ফি জমা না দেওয়া পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনপত্র কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিঙ্গে গিয়ে dnc. teletalk. com. bd/dnc 2026 V 2 আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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