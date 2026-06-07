আকিজ বশির গ্রুপে চাকরি, বয়স ২২ হলেই আবেদন

আকিজ বশির গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ভ্যাট বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২২ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ (ত্রিশাল)।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং ২টি উৎসব ভাতা রয়েছে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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