জনতা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৯ সেপ্টেম্বর

জনতা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৯ সেপ্টেম্বর

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক জনতা ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ফিন্যান্সিয়াল বিভাগের একটি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (২০ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি, ডাক অথবা কুরিয়ারযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও)।

অবস্থান: জেনারেল ম্যানেজার (অ্যাকাউন্টস এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি/অ্যাকাউন্টিং/ব্যাংকিং/ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় অনার্সসহ এফসিএ এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: যেকোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ৪৫–৫০ বছর (উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য হতে পারে)।

চাকরির ধরণ: পূর্ণকালীন।

চুক্তির মেয়াদ: প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদ হবে ৩ বছর।

কর্মস্থল: জনতা ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হবে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ, বার কাউন্সিলের সদস্যপদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত এবং ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্র সরাসরি (হাতে হাতে) অথবা ডাক/কুরিয়ারযোগে ‘মহাব্যবস্থাপক (এইচআর), জনতা ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
