অভিজ্ঞতা ছাড়াই আইএফআইসি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাংকটিতে ‘ট্রানজেকশন সার্ভিস অফিসার (টিএসও)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রানজেকশন সার্ভিস অফিসার (টিএসও)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আবেদনে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রার্থীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর (১১ মার্চ ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী)।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: প্রবেশন সময়ে মাসিক সমন্বিত বেতন ৩৬,৭০০ টাকা। এক বছর সফলভাবে সম্পন্নের পর মাসিক সমন্বিত বেতন ৪৬,২০০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
