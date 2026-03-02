প্রোডাক্ট ডিভিশনে কর্মী নেবে গ্রামীণফোন, আবেদন শুরু

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন। প্রতিষ্ঠানটির প্রোডাক্ট ডিভিশনের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সোমবার (২ মার্চ) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হেড অফ কনজিউমার মবিলিটি বিজনেস (প্রোডাক্ট ডিভিশন)।
পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আগ্রহী প্রার্থীদের ১৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কাজের ধরন: গ্রামীণফোনের কনজিউমার মবিলিটি পোর্টফোলিও (ভয়েস, ইন্টারনেট, ডিভাইস এবং রোমিং) জুড়ে কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেওয়া; শীর্ষ ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ত্বরান্বিত করা।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীই আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও কর্মীদের জন্য পরিবহন, স্বাস্থ্যবিমাসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত এই [email protected] ই–মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
